Азербайджан продолжает вносить свой вклад в обеспечение мира, безопасности и процветания посредством дипломатии и многостороннего подхода.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал пресс-секретарь МИД Азербайджане Айхан Гаджизаде.

"Сегодня отмечается Международный день мультилатерализма и дипломатии во имя мира. Мультилатерализм - это и метод сотрудничества, и форма организации международной системы", - отмечается в публикации.