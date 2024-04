Ayxan Hacızadə: Azərbaycan diplomatiya və multilateralizm yolu ilə sülh, təhlükəsizlik və rifaha töhfə verir

Azərbaycan diplomatiya və multilateralizm (çoxtərəflilik - red.) yolu ilə sülh, təhlükəsizlik və rifaha töhfə verməkdə davam edir.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə "X" hesabında yazıb.

"Bu gün Sülh Naminə Beynəlxalq Multilateralizm və Diplomatiya Günüdür. Multilateralizm həm əməkdaşlıq üsulu, həm də beynəlxalq sistemin təşkili formasıdır. Azərbaycan diplomatiya və multilateralizm yolu ilə sülh, təhlükəsizlik və rifaha töhfə verməkdə davam edir", - o qeyd edib.