Гаджиев о поездке дипкорпуса в Джебраил и Зангилан: В фокусе Зангезурский коридор
- 31 октября, 2025
- 11:00
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией о поездке аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в Джебраильский и Зангиланский районы.
Как передает Report, в публикации в социальной сети Хикмет Гаджиев отметил, что поездка проходит по следам визита президента Ильхама Алиева.
"Мы совершаем поездку в Джебраил и Зангилан вместе с членами дипломатического корпуса. Первой остановкой стало село Хоровлу. В ходе визита основное внимание будет уделено строительству Зангезурского коридора, а также текущим проектам железных и автомобильных дорог региона. После Отечественной войны 2020 года это наш 20-й визит на освобожденные территории вместе с дипломатическим корпусом", - написал Гаджиев.
We are visiting the Jabrayil and Zangilan districts together with members of the diplomatic corps, following in the footsteps of President Ilham Aliyev. The first stop of our trip is the village of Horovlu. Throughout the visit, we will mainly focus on the construction of the… pic.twitter.com/IW0VWSPvdk— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 31, 2025