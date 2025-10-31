Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Внешняя политика
    • 31 октября, 2025
    • 11:00
    Гаджиев о поездке дипкорпуса в Джебраил и Зангилан: В фокусе Зангезурский коридор

    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией о поездке аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в Джебраильский и Зангиланский районы.

    Как передает Report, в публикации в социальной сети Хикмет Гаджиев отметил, что поездка проходит по следам визита президента Ильхама Алиева.

    "Мы совершаем поездку в Джебраил и Зангилан вместе с членами дипломатического корпуса. Первой остановкой стало село Хоровлу. В ходе визита основное внимание будет уделено строительству Зангезурского коридора, а также текущим проектам железных и автомобильных дорог региона. После Отечественной войны 2020 года это наш 20-й визит на освобожденные территории вместе с дипломатическим корпусом", - написал Гаджиев.

    Хикмет Гаджиев Зангилан Джебраил дипкорпус
    Hikmət Hacıyev: Diplomatların Cəbrayıl və Zəngilana səfəri zamanı əsas diqqət Zəngəzur dəhlizinin tikintisinə yönələcək
    Hikmat Hajiyev: Diplomats' visit to Jabrayil, Zangilan to focus on Zangazur Corridor construction

