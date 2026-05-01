Гаджиев: Азербайджан продолжит меры для укрепления мира в регионе

Азербайджан призывает представителей НПО Армении активнее участвовать в решении вопросов, связанных с прояснением судеб пропавших без вести в ходе первой карабахской войны.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая в Карабахском университете перед представителями дипломатического корпуса.

"До сих пор нет информации о судьбе около 4 тысяч граждан Азербайджана. <...> В ходе недавних контактов с представителями армянского гражданского общества, я также призвал НПО и гражданские институты подключиться к этим усилиям, чтобы пролить свет на судьбы людей, чьи семьи уже более 30 лет ждут новостей о своих близких", - сказал он.

Он отметил, что тем не менее Азербайджан продолжит обеспечивать мир в регионе, укреплять его и добиваться устойчивого мира.

"Мы будем подтверждать свою приверженность региональной ответственности, сотрудничеству и взаимодействию, работая как на двустороннем уровне с Арменией, так и с другими соседями, исходя из принципа построения мирных отношений со всеми странами региона", - сказал он.