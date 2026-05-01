Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Гаджиев: Азербайджан продолжит меры для укрепления мира в регионе

    Внешняя политика
    • 01 мая, 2026
    • 15:38
    Гаджиев: Азербайджан продолжит меры для укрепления мира в регионе

    Азербайджан призывает представителей НПО Армении активнее участвовать в решении вопросов, связанных с прояснением судеб пропавших без вести в ходе первой карабахской войны.

    Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая в Карабахском университете перед представителями дипломатического корпуса.

    "До сих пор нет информации о судьбе около 4 тысяч граждан Азербайджана. <...> В ходе недавних контактов с представителями армянского гражданского общества, я также призвал НПО и гражданские институты подключиться к этим усилиям, чтобы пролить свет на судьбы людей, чьи семьи уже более 30 лет ждут новостей о своих близких", - сказал он.

    Он отметил, что тем не менее Азербайджан продолжит обеспечивать мир в регионе, укреплять его и добиваться устойчивого мира.

    "Мы будем подтверждать свою приверженность региональной ответственности, сотрудничеству и взаимодействию, работая как на двустороннем уровне с Арменией, так и с другими соседями, исходя из принципа построения мирных отношений со всеми странами региона", - сказал он.

    Хикмет Гаджиев Карабах Карабахский университет НПО Первая Карабахская война
    Prezidentin köməkçisi: Azərbaycan regionda sülhün möhkəmləndirilməsi üçün tədbirləri davam etdirəcək
    Presidential aide says Azerbaijan will continue steps to strengthen regional peace

