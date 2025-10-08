Габалинский саммит подтвердил статус ОТГ как актуальной международной площадки

XII Саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), состоявшийся 7 октября в Габале, в очередной раз подтвердил, что эта организация выступает актуальной международной площадкой, способной адаптироваться к политическим и экономическим реалиям будущего.

Об этом Report заявила депутат Милли Меджлиса Сабина Салманова.

По ее словам, авторитетная встреча, собравшая вместе лидеров братских стран, имеет историческое значение не только с точки зрения текущих политических процессов, но и определения будущей стратегии развития тюркских народов.

"Обсуждения, проведенные на встрече, будут способствовать дальнейшему углублению стратегического сотрудничества между тюркскими государствами, укреплению взаимного доверия и единства. Эта встреча также показала, что тюркские государства объединяются не только на основе общей истории и культурного наследия, но и на основе общих целей и совместного видения будущего", - отметила она.

Депутат также подчеркнула, что объединение независимых, сильных и развивающихся тюркских стран является важным фактором для обеспечения стабильности, безопасности и благополучия в регионе.

Салманова отметила, что в своем выступлении на Саммите президент Ильхам Алиев затронул ряд важных вопросов и выдвинул конкретные предложения для будущих направлений деятельности ОТГ.

"Выступление президента можно рассматривать не только как выражение стратегического видения, но и как план действий по укреплению единства тюркского мира с помощью реальных механизмов. В частности, он предложил провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения стран-членов ОТГ. Эта инициатива будет способствовать усилению позиций ОТГ на международной арене как стратегического центра силы, обеспечивающего стабильность и безопасность в регионе", - сказала она.

Парламентарий отметила, что ОТГ является современной платформой, которая соответствует политическим и экономическим реалиям будущего. "Эта встреча еще раз подтвердила стремление тюркских народов к объединению ради общих целей и стремление к постоянству отношений, основанных на принципах взаимного уважения и доверия", - добавила Салманова.