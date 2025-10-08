Qəbələdəki Zirvə görüşü TDT-nin modern platforma olduğunu sübut etdi - RƏY
Qəbələdə oktyabrın 7-də keçirilmiş Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının XII Zirvə Görüşü bu qurumun yalnız keçmişin dəyərlərinə söykənməyib, həm də gələcəyin siyasi və iqtisadi reallıqlarına cavab verən modern platforma olduğunu bir daha sübut etdi.
Bunu "Report"a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Səbinə Salmanova deyib.
Onun sözlərinə görə, bu toplantı Türk dünyasının tarixində əlamətdar və mühüm bir mərhələ kimi yadda qalacaq:
"Qardaş ölkələrin liderlərinin bir araya gəldiyi mötəbər toplantı yalnız cari dövrün siyasi prosesləri deyil, həm də türk xalqlarının gələcək inkişaf strategiyasının müəyyənləşdirilməsi baxımından tarixi əhəmiyyət daşıyır. Zirvə görüşü həm diplomatik və geosiyasi, həm də mədəni, iqtisadi və humanitar baxımdan mühüm əhəmiyyətə malikdir. Toplantıda aparılan müzakirələr türk dövlətləri arasında strateji əməkdaşlığın daha da dərinləşməsinə, qarşılıqlı etimadın və birliyin möhkəmlənməsinə xidmət edəcək. Bu görüş həmçinin göstərdi ki, türk dövlətləri təkcə ortaq tarix və mədəni irs üzərində deyil, ortaq məqsədlər və gələcəyə yönəlmiş birgə vizyon əsasında birləşirlər".
Deputat bildirib ki, müstəqil, güclü və inkişaf edən türk ölkələrinin bir araya gəlməsi regionda sabitliyin, təhlükəsizliyin və rifahın təmin olunması baxımından da mühüm amildir:
"Prezident İlham Əliyevin də vurğuladığı kimi, ortaq tarix, dil, din və mənəvi dəyərlər türk xalqlarını bir ailə kimi birləşdirir. Bu birliyin gücü yalnız siyasi və iqtisadi sahədə deyil, həm də mədəni və mənəvi müstəvidə özünü göstərir. Türk Dövlətləri Təşkilatı bu dəyərlər üzərində formalaşaraq müasir dövrün tələblərinə uyğun yeni əməkdaşlıq formatları yaradır. Elm, təhsil, gənclər siyasəti, mədəniyyət və informasiya sahələrində görülən işlər türk xalqları arasında daha sıx əlaqələrin qurulmasına şərait yaradır".
S.Salmanova qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev Zirvə görüşündəki çıxışında bir sıra vacib məsələlərə toxunaraq Türk Dövlətləri Təşkilatının gələcək fəaliyyət istiqamətləri üçün konkret və praqmatik təkliflər irəli sürdü:
"Prezidentin çıxışı təkcə strateji baxışın ifadəsi deyil, həm də türk birliyinin real mexanizmlərlə gücləndirilməsi istiqamətində yol xəritəsi kimi qiymətləndirilə bilər. O təklif etdi ki, 2026-cı ildə Azərbaycanda TDT-yə üzv ölkələrin birgə hərbi təlimləri keçirilsin. İlham Əliyevin bu təklifi türk dövlətləri arasında müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın daha yüksək səviyyəyə qaldırılması, regional sabitliyin möhkəmləndirilməsi və ortaq maraqların qorunması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu təşəbbüs, eyni zamanda, TDT-nin beynəlxalq arenada sabitlik və təhlükəsizliyin təminatçısı olan strateji güc mərkəzi kimi mövqeyini daha da möhkəmləndirəcək".
Milli Məclisin üzvü həmçinin vurğulayıb ki, Qəbələdəki Zirvə görüşü Türk Dövlətləri Təşkilatının yalnız keçmişin dəyərlərinə söykənmədiyini bir daha sübut etdi:
"TDT həm də gələcəyin siyasi və iqtisadi reallıqlarına cavab verən modern platformadır. Bu toplantı türk xalqlarının ortaq məqsədlər uğrunda birləşmək iradəsini, qarşılıqlı hörmət və etimad prinsiplərinə əsaslanan münasibətlərin davamlılığını növbəti dəfə təsdiqlədi".