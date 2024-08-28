Фуад Гусейналиев: Заявления Швабе не укладываются в рамки здравого смысла

Всплеск антиазербайджанской риторики в Европе начался после завершения Отечественной войны и после полноценного восстановления суверенитета над Карабахом.

Всплеск антиазербайджанской риторики в Европе начался после завершения Отечественной войны и впоследствии полного восстановления суверенитета Азербайджана на всей его территории.

Об этом в интервью телеканалу CBC заявил директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.

"Этот процесс никак не укладывался в расчеты и политику отдельных европейских структур, в числе которых и Европарламент. Мы знаем, как в Европарламенте не любят Азербайджан", - сказал он.

Директор отметил, что происходящие в Азербайджане процессы, связанные с восстановлением территориальной целостности, не устраивают отдельные европейские структуры, поскольку они теряют рычаги давления на Азербайджан.

Говоря об антиазербайджанских высказываниях депутата парламента Германии Франка Швабе, Гусейналиев отметил, что это может быть связанно с тем, что Азербайджан приостановил свое участие в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), в ответ на попытку не дать быть услышанным голосу страны в организации.

"Это повлияло и на организацию, и, в частности, на Швабе", - сказал глава Report.

Он напомнил, что после попытки ограничить деятельность Азербайджана в ПАСЕ, Баку перестал приглашать наблюдателей от этой организации на выборы, что вызывает гнев ее представителей.

"Если вас лишают права голоса [в организации], то с какой стати страна должна приглашать наблюдать вас за своими выборами? <...> Логика претензий Швабе тут абсолютно не укладываются в рамки здравого смысла. <...>Возможно, в ПАСЕ осознали недальновидность своей позиции и, увидев реакцию Баку, думают о том, что не стоило идти на такую конфронтацию с Азербайджаном", - сказал директор.