Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Фредерик Дойе: "Зеленые коридоры" могут фундаментально изменить энергетические потоки в регионе

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2026
    • 10:37
    Фредерик Дойе: Зеленые коридоры могут фундаментально изменить энергетические потоки в регионе

    Реализация проектов "зеленых коридоров" может фундаментально изменить энергетические потоки между Каспийским регионом, Центральной Азией и Европой.

    Как передает Report, об этом заявил старший вице-президент и руководитель европейского подразделения Siemens Energy Фредерик Дойе на Германо-азербайджанской конференции по вопросам взаимосвязанности в Баку.

    По его словам, особое стратегическое значение имеет Черноморский коридор зеленой энергии (Black Sea Energy) – совместный проект Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии.

    "Проект предполагает передачу до 4 ГВт электроэнергии из возобновляемых источников из Каспийского региона в Европейский союз посредством новой инфраструктуры высоковольтных линий постоянного тока (HVDC)", - подчеркнул он.

    Он также отметил перспективность проекта Каспийского зеленого энергетического коридора - совместном проекте Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. По его словам, этот проект позволит раскрыть значительный потенциал возобновляемой энергетики Центральной Азии и связать его с европейским рынком.

    "На протяжении веков Шелковый путь соединял Восток и Запад посредством перемещения товаров. "Зеленый коридор" может соединить Восток и Запад посредством передачи чистой энергии", - сказал Дойе.

    Он подчеркнул, что реализация этих инициатив создает новые возможности для сотрудничества Азербайджана, Германии и европейских энергетических компаний в сфере производства возобновляемой энергии, строительства инфраструктуры передачи электроэнергии и интеграции энергетических систем.

    Поставка энергоресурсов Азербайджано-германские отношения
    Frederik Doye: "Yaşıl dəhliz"lər regionda enerji axınını əsaslı şəkildə dəyişə bilər"
    Siemens Energy: Green corridors can fundamentally transform regional energy flows
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    07:14

    Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном

    Другие страны
    06:42

    Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликт

    Другие страны
    06:18

    США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясения

    Другие страны
    05:55

    В США более 170 тыс. потребителей остались без света из-за приближения урагана "Исаиас"

    Другие страны
    05:23

    Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи SatNet

    Другие страны
    04:47

    В Турции с 1 ноября введут ограничения на использование соцсетей детьми

    В регионе
    04:19

    Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в США

    Другие страны
    03:51

    Главный тренер "Барселоны" назвал Ямаля будущим лучшим футболистом мира

    Другие страны
    03:25

    Трамп допустил встречу с Мелони на саммите G20 в Майами

    Другие страны
    Лента новостей