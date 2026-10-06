Фредерик Дойе: "Зеленые коридоры" могут фундаментально изменить энергетические потоки в регионе

Реализация проектов "зеленых коридоров" может фундаментально изменить энергетические потоки между Каспийским регионом, Центральной Азией и Европой.

Как передает Report, об этом заявил старший вице-президент и руководитель европейского подразделения Siemens Energy Фредерик Дойе на Германо-азербайджанской конференции по вопросам взаимосвязанности в Баку.

По его словам, особое стратегическое значение имеет Черноморский коридор зеленой энергии (Black Sea Energy) – совместный проект Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии.

"Проект предполагает передачу до 4 ГВт электроэнергии из возобновляемых источников из Каспийского региона в Европейский союз посредством новой инфраструктуры высоковольтных линий постоянного тока (HVDC)", - подчеркнул он.

Он также отметил перспективность проекта Каспийского зеленого энергетического коридора - совместном проекте Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. По его словам, этот проект позволит раскрыть значительный потенциал возобновляемой энергетики Центральной Азии и связать его с европейским рынком.

"На протяжении веков Шелковый путь соединял Восток и Запад посредством перемещения товаров. "Зеленый коридор" может соединить Восток и Запад посредством передачи чистой энергии", - сказал Дойе.

Он подчеркнул, что реализация этих инициатив создает новые возможности для сотрудничества Азербайджана, Германии и европейских энергетических компаний в сфере производства возобновляемой энергии, строительства инфраструктуры передачи электроэнергии и интеграции энергетических систем.