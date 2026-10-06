Frederik Doye: "Yaşıl dəhliz"lər regionda enerji axınını əsaslı şəkildə dəyişə bilər"
- 06 oktyabr, 2026
- 11:04
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"Yaşıl dəhliz"lər layihələrinin reallaşdırılması Xəzər regionu, Mərkəzi Asiya və Avropa arasında enerji axınlarını əsaslı şəkildə dəyişə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Siemens Energy" şirkətinin baş vitse-prezidenti və Avropa bölməsinin rəhbəri Frederik Doye Bakıda keçirilən Almaniya-Azərbaycan Əlaqəlilik Konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstanın birgə layihəsi olan Qara dəniz yaşıl enerji dəhlizi ("Black Sea Energy") xüsusi strateji əhəmiyyət daşıyır:
"Layihə Xəzər regionundan Avropa İttifaqına yeni yüksək gərginlikli sabit cərəyan (HVDC) xətləri infrastrukturu vasitəsilə bərpa olunan enerji mənbələrindən 4 QVt-a qədər elektrik enerjisinin ötürülməsini nəzərdə tutur".
F.Doye həmçinin Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistanın birgə layihəsi olan Xəzər Yaşıl Enerji Dəhlizi layihəsinin perspektivliyini qeyd edib. Onun sözlərinə görə, bu layihə Mərkəzi Asiyanın bərpa olunan enerjisinin əhəmiyyətli potensialını açmağa və onu Avropa bazarı ilə əlaqələndirməyə imkan verəcək.
"Əsrlər boyu İpək Yolu malların daşınması vasitəsilə Şərqlə Qərbi birləşdirib. "Yaşıl dəhliz" "təmiz enerji"nin ötürülməsi vasitəsilə Şərq və Qərbi birləşdirə bilər", - F.Doye bildirib.
O vurğulayıb ki, bu təşəbbüslərin reallaşdırılması bərpa olunan enerjinin istehsalı, elektrik enerjisinin ötürülməsi infrastrukturunun tikintisi və enerji sistemlərinin inteqrasiyası sahəsində Azərbaycan, Almaniya və Avropa enerji şirkətlərinin əməkdaşlığı üçün yeni imkanlar yaradır.