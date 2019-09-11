Французский адвокат о причине отказа азербайджанским беженцам в убежище

"Азербайджан не входит в список "опасных" стран. И это является основной причиной отказа в предоставлении убежища азербайджанским беженцам во Франции".

Об этом французскому бюро Report сообщил член Страсбургской коллегии адвокатов, юрист Тьери Эдмонд.

По его словам, при рассмотрении дела большую роль играет наличие военных действий в стране и открытых столкновений между гражданами: "К примеру, в Сирии на почве внутренних конфликтов уровень опасности достаточно высок. По этой причине выходцам из этой страны предоставляется статус беженца и право убежища. Оппозиционные мысли и настроения не являются поводом для получения права на убежище во Франции. Человек, подвергнутый пыткам и преследованию в своей стране, должен доказать, что нет конца этим преследованиям. Азербайджана нет в списке "красных стран". По этой причине при рассмотрении дел азербайджанских беженцев, обратившихся за получением права убежища, придерживаются более требовательной позиции".

Напомним, что Французское ведомство по защите беженцев и лиц без гражданства (OFPRA) в 2015 году дало отрицательный ответ на 88,4% обращений азербайджанских мигрантов, в 2016 году - 84,2%, 2017 году - 82,9%, 2018 году - 88,9%.