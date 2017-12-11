Французский депутат: Оказываемое давление еще более сблизило меня с Азербайджаном

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Париж. 11 декабря. REPORT.AZ/ "В 2014 году я сопровождал экс-президента Франции Франсуа Олланда во время его официальных визитов в закавказские страны. Это были визиты в Азербайджан, Грузию и Армению. Но я отказался ехать в Армению".

Об этом французскому бюро Report сказал французский депутат Андре Виллие.

Он отметил, что с тех пор он начал защищать Азербайджан: "Я совершал визиты вместе с президентом на одном и том же самолете. Сказал Франсуа Олланду, что не хочу ехать в Ереван и сошел с самолета в Баку. Затем мы встретились в Тбилиси.

Я создавал узы дружбы и сотрудничества с Азербайджаном. Я не делал шаги, которые могли нанести вред отношениям между мной и Азербайджаном. Не хотел, чтобы в этой стране пропала вера в меня. Я верен дружбе".

Андре Виллие отметил, что во время первого визита в Азербайджан он был сенатором: "По возвращению во Францию я получил письмо от Ассоциации друзей Армении. В письме в грубой форме требовалось от меня объяснить причину поездки в Азербайджан. Конечно, я не обязан давать отчет кому-то о своей командировке. Я волен ехать в любую страну, в которую захочу. Оказываемое давление еще более сблизило меня с Азербайджаном. Я еще больше укрепил дружбу с Азербайджаном. Это позволило мне еще лучше понять ситуацию Азербайджана. С того дня я начал защищать эту страну".

Депутат отметил, что Азербайджан - молодая страна: "Я против того, чтобы махали пальцем молодому государству. Нужно поддерживать молодые государства. В особенности за короткий период были проделаны успешные шаги в деле развития прав человека. Прогресс, показываемый этой страной в последние годы, перед нашим взором. Естественно, впереди еще много дел, которые предстоит сделать.

Нужно время для того, чтобы молодые государства развивались. Я высоко ценю то, что Азербайджан отменил смертную казнь как один из атрибутов демократии еще 20 лет назад, а женщины получили право голоса 100 лет назад".