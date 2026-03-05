Франция решительно осудила атаку иранских дронов на Нахчыван

Министерство иностранных дел Франции выразило полную солидарность с Азербайджаном из-за атаки Ирана по Нахчывану.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Франции.

"Франция решительно осуждает атаку иранских дронов, которая сегодня утром поразила международный аэропорт Нахчывана в Азербайджане. Франция желает скорейшего выздоровления четырем пострадавшим в ходе этой атаки", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Париж выражает полную солидарность с Баку "перед лицом этой неоправданной атаки, которая является явным нарушением суверенитета Азербайджана и норм международного права".

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.