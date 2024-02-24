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Франция готовит почву для новой войны в Карабахе?

Франция готовит почву для новой войны в Карабахе? Президент Франции Эмманюэль Макрон, который уже категорически не скрывает и даже демонстративно "выставляет напоказ" свою проармянскую позицию, заявил, что его страна поставит Армении военную технику. После этого заявления французская делегация во главе с
Внешняя политика
24 февраля 2024 г. 21:54
Франция готовит почву для новой войны в Карабахе?

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который уже категорически не скрывает и даже демонстративно "выставляет напоказ" свою проармянскую позицию, заявил, что его страна поставит Армении военную технику. После этого заявления французская делегация во главе с министром обороны Себастьяном Лекорню вскоре посетила Ереван для переговоров о поставках вооружений.

Как передает Report, телеканалу Haber Global удалось установить, что Франция пытается реализовать поставки вооружений в Армению через Черное море или территорию Ирана.

Отмечается, что после заявления Макрона французский министр Лекорню на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Суреном Папикняом заявил, что его страна направила в Ереван оборонное вооружение: "В ближайшее время будут поставлены и бронемашины "Бастион". При необходимости мы предоставим ракеты малой, средней и большой дальности". Папикян же отметил, что французско-армянское военное сотрудничество носит долгосрочный характер.

Все это показывает, что Франция не может переварить новую геополитическую реальность, которую создал Азербайджан в регионе. Тот факт, что официальный Париж избрал путь вооружения Армении вместо поощрения сотрудничества и экономических проектов, указывает на коварные намерения Франции.

Телеканал указывает, что намерения французской стороны поставить Еревану вооружение по Черному морю обречены на провал. В качестве весомого аргумента приводится принципиальная позиция Турции, которая полна решимости пресечь любые попытки создать помехи мирному процессу в регионе. С другой стороны, сообщает Haber Global, усиление "натовского" потенциала в Армении посредством Франции вызывает недовольство Тегерана.

В материале также приводится цитата из обращения президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленного к участникам мероприятия на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин", организованного 21 ноября 2023 года Бакинской инициативной группой:

"Франция нарушает стабильность не только в своих бывших и нынешних колониях, но в то же время и в нашем регионе – на Южном Кавказе, где поддерживает сепаратистские тенденции и сепаратистов. Она проводит милитаристскую политику, вооружая Армению, поощряет реваншистские силы в Армении, готовит почву для развязывания новых войн в нашем регионе".

По этой причине Франция несет прямую ответственность за любой вооруженный инцидент или конфликт в регионе.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоFransa Qarabağda yeni müharibəyə zəmin hazırlayır?

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