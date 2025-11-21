Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Forbes: Партнерство с США обусловлено стратегической ролью Азербайджана в регионе

    Внешняя политика
    • 21 ноября, 2025
    • 02:38
    Forbes: Партнерство с США обусловлено стратегической ролью Азербайджана в регионе

    Присоединение Азербайджана к центральноазиатскому блоку открывает новые геополитические возможности для США и Европы.

    Как передает Report, об этом говорится в статье журнала Forbes.

    В нем подчеркивается, что этот блок усиливает связи с западными странами, открывая новые возможности для сотрудничества в сферах энергетики, критически важных минералов и "стратегического сдерживания России и Китая".

    Особое внимание в материале уделяется стратегическому потенциалу Азербайджана в энергетике и редкоземельных элементах. Forbes отмечает, что страна обладает значительными запасами нефти, газа и редкоземельных металлов - ресурсов, имеющих ключевое значение для мировой промышленности и региональной экономики. По данным Международного энергетического агентства, Азербайджан имеет "один из самых высоких показателей энергетической самодостаточности в мире, являясь крупным производителем сырой нефти и природного газа".

    Издание указывает, что историческое ограничение, предусмотренное 907-ой поправкой к Закону "О поддержке свободы" от 1992 г. долгое время ограничивало прямое сотрудничество с Азербайджаном в экономической и инфраструктурной сферах. Отмена или корректировка этих положений могла бы открыть новые возможности для развития транспортных коридоров, энергетики и торговли, укрепляя стратегическую роль страны на Кавказе.

    Авторы статьи подчеркивают, что сотрудничество с Азербайджаном открывает также возможности для строительства инфраструктуры - железных дорог, нефте- и газопроводов и оптоволоконных линий через Южный Кавказ, что способствует укреплению региональной безопасности и повышению независимости стран региона.

    Включение Азербайджана в число партнеров США обусловлена стратегической значимостью страны в регионе. Баку, таким образом, получает возможность укреплять свои торговые и энергетические связи, развивать инфраструктуру и повышать роль на международной арене, при этом способствуя стабильности и независимости Южного Кавказа в условиях глобальной конкуренции.

    Азербайджан США Forbes
    Лента новостей