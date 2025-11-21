İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    "Forbes": ABŞ-nin Azərbaycanla tərəfdaşlığı ölkənin regiondakı strateji rolundan qaynaqlanır

    Xarici siyasət
    • 21 noyabr, 2025
    • 02:49
    Azərbaycanın Mərkəzi Asiya blokuna qoşulması ABŞ və Avropa üçün yeni geosiyasi imkanlar açır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Forbes" jurnalında dərc edilən məqalədə qeyd olunub.

    Məqalədə vurğulanıb ki, bu blok Qərb ölkələri ilə əlaqələri gücləndirir, enerji, strateji minerallar və "Rusiya ilə Çini strateji cəhətdən cilovlamaq" sahələrində əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradır.

    Xüsusi diqqət Azərbaycanın enerji və nadir torpaq elementlərindəki strateji potensialına yönəldilib. "Forbes" qeyd edib ki, ölkə dünya sənayesi və regional iqtisadiyyat üçün mühüm əhəmiyyət daşıyan neft, qaz və nadir torpaq metalları ehtiyatlarına malikdir. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin məlumatına görə, Azərbaycan "xam neft və təbii qazın böyük istehsalçısı kimi dünyada enerji baxımından özünü təminetmə göstəricisi ən yüksək olan ölkələrdən biridir".

    Nəşr bildirib ki, 1992-ci ildə qəbul edilmiş Azadlığa Dəstək Aktının 907-ci düzəlişi uzun müddət Azərbaycanla iqtisadi və infrastruktur sahələrində birbaşa əməkdaşlığı məhdudlaşdırıb. Bu müddəaların ləğvi və ya dəyişdirilməsi nəqliyyat dəhlizlərinin, energetikanın və ticarətin inkişafı üçün yeni imkanlar aça, ölkənin Qafqazdakı strateji rolunu gücləndirə bilər.

    Məqalə müəllifləri vurğulayıblar ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq həmçinin dəmir yolları, neft və qaz kəmərləri, optik-lif xətləri kimi infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinə imkan yaradır ki, bu da regional təhlükəsizliyi möhkəmləndirir və region ölkələrinin müstəqilliyini artırır.

    Azərbaycanın ABŞ-nin tərəfdaşları sırasına daxil edilməsi ölkənin regiondakı strateji əhəmiyyəti ilə bağlıdır. Beləliklə, Bakı öz ticarət və enerji əlaqələrini gücləndirmək, infrastrukturunu inkişaf etdirmək və beynəlxalq arenada rolunu artırmaq imkanı qazanır, eyni zamanda, qlobal rəqabət şəraitində Cənubi Qafqazın sabitliyinə və müstəqilliyinə töhfə verir.

    Forbes: Партнерство с США обусловлено стратегической ролью Азербайджана в регионе

