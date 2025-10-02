Фон дер Ляйен и Пашинян обсудили предстоящий саммит Европейского политического сообщества в Ереване

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече в Копенгагене с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудила предстоящий саммит Европейского политического сообщества, который пройдет в Ереване в первой половине 2026 года.

Как передает Report, об этом фон дер Ляйен написала в соцсети "Х".

"Мы полны решимости углублять наше сотрудничество. Армения является ключевым партнером для ЕС. Через нашу стратегию Global Gateway мы намерены укреплять региональную связанность в сферах торговли, транспорта, энергетики и цифровых технологий. С нетерпением ожидаем проведения следующего саммита Европейского политического сообщества в Ереване в первой половине 2026 года", - написала она.

Президент Еврокомиссии также поздравила Армению с достижением исторического прогресса в отношениях с Азербайджаном в Вашингтоне, которое было достигнуто при посредничестве президента США Дональда Трампа.

"Этот шаг стал важным этапом на пути к укреплению мира и стабильности в регионе", - отметила фон дер Ляйен.