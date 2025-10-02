Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Фон дер Ляйен и Пашинян обсудили предстоящий саммит Европейского политического сообщества в Ереване

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 18:46
    Фон дер Ляйен и Пашинян обсудили предстоящий саммит Европейского политического сообщества в Ереване

    Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече в Копенгагене с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудила предстоящий саммит Европейского политического сообщества, который пройдет в Ереване в первой половине 2026 года.

    Как передает Report, об этом фон дер Ляйен написала в соцсети "Х".

    "Мы полны решимости углублять наше сотрудничество. Армения является ключевым партнером для ЕС. Через нашу стратегию Global Gateway мы намерены укреплять региональную связанность в сферах торговли, транспорта, энергетики и цифровых технологий. С нетерпением ожидаем проведения следующего саммита Европейского политического сообщества в Ереване в первой половине 2026 года", - написала она.

    Президент Еврокомиссии также поздравила Армению с достижением исторического прогресса в отношениях с Азербайджаном в Вашингтоне, которое было достигнуто при посредничестве президента США Дональда Трампа.

    "Этот шаг стал важным этапом на пути к укреплению мира и стабильности в регионе", - отметила фон дер Ляйен.

    Урсула фон дер Ляйен Никол Пашинян Копенгаген саммит Европейского политического сообщества Азербайджан Южный Кавказ США Дональд Трамп
    Fon der Lyayen və Paşinyan İrəvanda keçiriləcək "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammitini müzakirə edib

    Последние новости

    19:13

    Нидерланды и Азербайджан обсудили расширение сотрудничества в торговле и логистике

    Внешняя политика
    19:11
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с президентом Франции - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:08

    Зеленский: Обсудил с президентом Азербайджана сотрудничество в энергетике

    Внешняя политика
    18:57

    Ровшан Наджаф: Историческое решение FIFA - показатель внимания к спорту в Азербайджане и Узбекистане

    Футбол
    18:50

    Макрон рассчитывает на скорое подписание мирного договора между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    18:49
    Фото

    Президент Азербайджана встретился с премьером Нидерландов в Копенгагене - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:47

    На станции метро "Гянджлик" зарегистрирован рекордный пассажиропоток из-за матча "Карабаха"

    Инфраструктура
    18:46

    Фон дер Ляйен и Пашинян обсудили предстоящий саммит Европейского политического сообщества в Ереване

    Внешняя политика
    18:33

    Кобахидзе: Отношения с Азербайджаном нужно развивать

    Внешняя политика
    Лента новостей