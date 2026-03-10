Fitch Ratings рассматривает три возможных сценария развития ситуации в Иране

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обозначило три вероятных сценария дальнейшего развития ситуации в Иране.

Как передает Report, соответствующее заявление сделал руководитель подразделения по странам Ближнего Востока и Африки, старший директор Fitch Ratings Пол Гэмбл.

Согласно оценкам Fitch, Израиль намерен продолжать наносить удары по Ирану в том формате и в те сроки, которые посчитает целесообразными.

П. Гэмбл подчеркнул, что процесс избрания нового верховного лидера в Иране вряд ли повлечет за собой пересмотр стратегического курса страны. "В связи с этим мы выделяем три потенциальных сценария для Ирана. Первый предполагает ослабленную модификацию действующего режима. Второй - раскол внутри правящих кругов между сторонниками жесткой линии и прагматически настроенными силами. Третий - постепенное размывание центральной власти в государстве.

По всей видимости, именно эти три варианта являются ключевыми для иранского будущего. Что касается самого конфликта, мы по-прежнему придерживаемся ранее озвученного прогноза, согласно которому реалистичный срок составляет порядка одного месяца. Однако последующее развитие событий, на мой взгляд, остается значительно менее предсказуемым", - заявил старший директор.