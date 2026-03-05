Фазиль Мустафа: Дроновая атака Ирана - откровенно враждебный шаг

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Последние события на Ближнем Востоке открыто демонстрируют насколько опасна стратегия Ирана по отношению к соседним странам.

    Об этом в комментарии Report заявил председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным учреждениям Фазиль Мустафа.

    Он подчеркнул, что ракеты и дроны, запущенные Ираном по дружественным или нейтральным государствам, нарушили их спокойствие и нанесли значительный ущерб:

    "Иран, расширяя этот ареал, нацелился на соседний Азербайджан, который демонстрировал наибольшую лояльность в этих процессах. Это произошло на фоне посещения президентом Ильхамом Алиевым иранского посольства накануне для выражения соболезнования, что стало жестом дружбы и гуманности со стороны Азербайджана. Менее чем через сутки Иран ответил враждебностью, которая создаст для него проблемы. Азербайджан не один, у него есть союзники, и вместе они дадут достойный ответ на враждебные действия Ирана".

    Ф.Мустафа отметил, что этот шаг противоречит воле значительной части азербайджанцев, проживающих в Иране:

    "Это также вызовет резкие протесты со стороны проживающих там азербайджанцев. Азербайджан должен принять соответствующие меры в ответ на подобные действия".

    Депутат добавил, что Азербайджан осуждает этот шаг, предпринятый правящими кругами Ирана:

    "Мы расцениваем это как недружественный и откровенно враждебный шаг. Недопустимо рассматривать произошедшее как ошибку или недоразумение. Подобные ошибки не прощаются".

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.

    Fazil Mustafa: İranın dron hücumu açıq düşmənçilik addımıdır
    Fazil Mustafa: Iran's drone attack an openly hostile move
