Фарид Шафиев: Геополитический ландшафт региона CAMCA изменился после II Карабахской войны

В регионе CAMCA (Central Asia, Mongolia, Caucasus and Afghanistan) сохраняется стабильность, геополитический ландшафт региона кардинально изменился после Второй Карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фарид Шафиев сказал на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

Он отметил, что в настоящее время наблюдается мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, который включает четыре основных направления:

"Первое - это мирное соглашение. Второе - делимитация границы. Третье - TRIPP ( Маршрут Трампа - ред.) , то есть развитие транспортных связей. Четвертое - налаживание контактов между гражданскими обществами. Несмотря на определенные сложности, в частности связанные с культурным наследием, в целом сохраняется положительная динамика", - сказал он.

По словам председателя правления, построить устойчивый мир на Южном Кавказе без участия Грузии невозможно.

Он также отметил, что, несмотря на существующие разногласия между Грузией и Европейским союзом и другие проблемы, для Южного Кавказа важно, чтобы свободные страны сформировали определенную платформу для совместного политического и экономического сотрудничества.