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    Фарид Шафиев: Геополитический ландшафт региона CAMCA изменился после II Карабахской войны

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 11:30
    Фарид Шафиев: Геополитический ландшафт региона CAMCA изменился после II Карабахской войны

    В регионе CAMCA (Central Asia, Mongolia, Caucasus and Afghanistan) сохраняется стабильность, геополитический ландшафт региона кардинально изменился после Второй Карабахской войны.

    Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фарид Шафиев сказал на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

    Он отметил, что в настоящее время наблюдается мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, который включает четыре основных направления:

    "Первое - это мирное соглашение. Второе - делимитация границы. Третье - TRIPP ( Маршрут Трампа - ред.) , то есть развитие транспортных связей. Четвертое - налаживание контактов между гражданскими обществами. Несмотря на определенные сложности, в частности связанные с культурным наследием, в целом сохраняется положительная динамика", - сказал он.

    По словам председателя правления, построить устойчивый мир на Южном Кавказе без участия Грузии невозможно.

    Он также отметил, что, несмотря на существующие разногласия между Грузией и Европейским союзом и другие проблемы, для Южного Кавказа важно, чтобы свободные страны сформировали определенную платформу для совместного политического и экономического сотрудничества.

    Региональный форум CAMCA Фарид Шафиев Центр анализа международных отношений и мультикультурализма Маршрут Трампа (TRIPP) Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Fərid Şəfiyev: CAMCA regionunun geosiyasi landşaftı II Qarabağ müharibəsindən sonra dəyişib
    Farid Shafiyev: Geopolitical landscape of CAMCA region has changed following Second Karabakh War
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