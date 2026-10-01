Фарид Шафиев: Азербайджан, Грузия и Казахстан за последние 5 лет активизировали инвестсотрудничество

Азербайджан, Грузия и Казахстан за последние пять лет, особенно после 2022 года, активизировали инвестиционное сотрудничество.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фарид Шафиев на панельной сессии в рамках Регионального форума CAMCA 2026 года в Баку.

По его словам, несмотря на существующие вызовы, Средний коридор имеет чрезвычайно важное значение.

Член совета директоров Strategy International (SI) Ltd., бывший министр иностранных дел и экс-министр обороны Грузии Гела Бежуашвили отметил необходимость определения потребностей стран и оценки их потенциала, а также обмена опытом и перехода от обсуждений к конкретным действиям.

Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Соди Сафоев подчеркнул важность укрепления сотрудничества, взаимодействия с интеллектуальным сообществом и развития научного сотрудничества.

В свою очередь, партнер и руководитель практики по Европе и Евразии DGA-Albright Stonebridge Group Филип Рикер заявил о важности использования географического положения стран региона для развития связанности и отметил роль политического лидерства.