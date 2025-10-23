Политолог: После встречи в Вашингтоне началось практическое взаимодействие Баку и Еревана

Встреча в Вашингтоне помогла наладить определенное взаимодействие между Азербайджаном и Арменией.

Об этом Report заявил директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов, один из участников встречи представителей гражданских обществ двух стран 22 октября в Ереване.

По его словам, обе стороны приложили усилия к организации встречи и впервые после завершения конфликта самолет Azerbaijan Airlines приземлился в Ереване.

"Мы и ранее встречались с армянскими экспертами на международных площадках, однако эта встреча (22 октября - ред.) прошла исключительно в двустороннем формате, без участия третьих сторон", - отметил Мамедов.

Он подчеркнул, что после вашингтонской встречи 8 августа сложилась атмосфера, способствующая практическим шагам и сотрудничеству между правительствами двух стран:

"Теперь обсуждения между экспертами, гражданским обществом и СМИ становятся особенно актуальными. Есть надежда, что подобные двусторонние форматы станут постоянными и превратятся в нормальную практику", - добавил он.