Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Политолог: После встречи в Вашингтоне началось практическое взаимодействие Баку и Еревана

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2025
    • 12:36
    Политолог: После встречи в Вашингтоне началось практическое взаимодействие Баку и Еревана

    Встреча в Вашингтоне помогла наладить определенное взаимодействие между Азербайджаном и Арменией.

    Об этом Report заявил директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов, один из участников встречи представителей гражданских обществ двух стран 22 октября в Ереване.

    По его словам, обе стороны приложили усилия к организации встречи и впервые после завершения конфликта самолет Azerbaijan Airlines приземлился в Ереване.

    "Мы и ранее встречались с армянскими экспертами на международных площадках, однако эта встреча (22 октября - ред.) прошла исключительно в двустороннем формате, без участия третьих сторон", - отметил Мамедов.

    Он подчеркнул, что после вашингтонской встречи 8 августа сложилась атмосфера, способствующая практическим шагам и сотрудничеству между правительствами двух стран:

    "Теперь обсуждения между экспертами, гражданским обществом и СМИ становятся особенно актуальными. Есть надежда, что подобные двусторонние форматы станут постоянными и превратятся в нормальную практику", - добавил он.

    Армения Азербайджан НПО Фархад Мамедов
    Fərhad Məmmədov: Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri arasında formatın davamlı olacağına ümid var
    There are hopes for lasting dialogue between Azerbaijani, Armenian civil societies, Farhad Mamadov says

    Последние новости

    13:12

    Азербайджан будет представлен на заседании Наблюдательного совета Арбитражного центра ОИС

    Бизнес
    13:12

    Австралия, Япония и Новая Зеландия поддержали механизм потолка цен на нефть из РФ

    Другие страны
    13:04

    Казахстан может построить НПЗ на берегу Каспия

    Энергетика
    13:03

    Завтра в Баку ожидается до 23 градусов тепла

    Экология
    13:02

    Тарык Акын: Исламские финансовые инструменты могут применяться в восстановлении Карабаха

    Финансы
    12:54

    Юнус Абдулов: Азербайджан готов к внедрению исламского банкинга

    Финансы
    12:47

    При Ассоциации банков Азербайджана создается Шариатский совет

    Финансы
    12:46
    Фото

    Путешественники из восьми стран прибыли в Физули

    Карабах
    12:44
    Фото

    Azerconnect Group приняла участие в казахстанско-азербайджанском бизнес-форуме

    ИКТ
    Лента новостей