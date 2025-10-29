Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 10:58
    Файзали Идизода: Отношения Душанбе и Баку достигли уровня стратегического партнерства

    Азербайджан за последние 30 лет последователь укрепляет свои позиции на международной арене.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Палаты представителей Верховного Маджлиса Таджикистана Файзали Идизода, выступая сегодня в Баку на международной парламентской конференции, посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджана.

    "30-летие принятия Конституции - это не просто торжественный праздник, а символ устойчивости и зрелости азербайджанской государственности. Конституция - фундамент любого государства, и время показало, что Основной закон Азербайджана содержит все необходимые принципы для укрепления мира и стабильности не только в стране, но и на международной арене", - отметил он.

    Файзали Идизода также подчеркнул высокий уровень азербайджано-таджикских отношений, особо отметив роль лидеров двух стран.

    "Отношения между Азербайджаном и Таджикистаном являются примером стратегического партнерства. Они укрепляются благодаря усилиям и стремлению наших лидеров - Ильхама Алиева и Эмомали Рахмона. Главы государств регулярно совершают взаимные визиты, что способствует развитию двустороннего сотрудничества", - сказал он.

    По его словам, парламентарии двух стран также прилагают усилия для дальнейшего укрепления азербайджано-таджикских отношений, чтобы они и впредь служили интересам обоих народов.

    Таджикистан Файзали Идизода
    Fayzali İdizoda: Düşənbə və Bakı arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib

