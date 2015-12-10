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    Евросоюз поприветствовал освобождение Лейлы Юнус

    Это долгожданный и позитивный гуманитарный жест

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Европейский союз  приветствует  решение Бакинского апелляционного суда об освобождении директора Института мира и демократии Лейлы Юнус. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы.

    "Это долгожданный и позитивный гуманитарный жест", - говорится в заявлении. 

    "Мы готовы и дальше углублять и расширять наши отношения с Азербайджаном", - заявили в Европейской внешнеполитической службе. 

    9 декабря  в Бакинском апелляционном суде состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе приговора в отношении директора Института мира и демократии Лейлы Юнус, находящейся под арестом. На заседании мера пресечения в виде ареста в отношении Лейлы Юнус была отменена, она освобождена из зала суда, получив 5 лет условно.

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