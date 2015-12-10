Евросоюз поприветствовал освобождение Лейлы Юнус

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Европейский союз приветствует решение Бакинского апелляционного суда об освобождении директора Института мира и демократии Лейлы Юнус. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы.

"Это долгожданный и позитивный гуманитарный жест", - говорится в заявлении.

"Мы готовы и дальше углублять и расширять наши отношения с Азербайджаном", - заявили в Европейской внешнеполитической службе.

9 декабря в Бакинском апелляционном суде состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе приговора в отношении директора Института мира и демократии Лейлы Юнус, находящейся под арестом. На заседании мера пресечения в виде ареста в отношении Лейлы Юнус была отменена, она освобождена из зала суда, получив 5 лет условно.