​Европарламент принял резолюцию, поддерживающую территориальную целостность стран Европейской политики соседства

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ На прошедшем 9 июля в Страсбурге пленарном заседании Европарламента была принята подготовленная депутатом-докладчиком Эдуардом Кука резолюция под названием "Обзор Европейской политики соседства".

Как сообщили Report из представительства Азербайджана при Евросоюзе, в резолюции особое место уделено вопросу безопасности региона, охваченного программой Европейской политики соседства.

Таким образом, было отмечено, что большая часть стран Европейской политики соседства подвержена вооруженным конфликтам и их нерешенность препятствует процессам экономических, социальных и политических перемен.

Отмечается, что с этой точки зрения Евросоюз должен сыграть более активную роль в решении затянувшихся конфликтов (как в Восточном, так и в Южном направлениях), препятствующих развитию программы Европейской политики соседства.

В резолюции говорится, что основной принцип в отношениях стран-участниц данной программы заключается в поддержке территориальной целостности и суверенитета государств и отмечается о недопустимости оккупации одной страной территории другого государства.

В конце резолюции в очередной раз затрагивается вопрос о поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости стран-партнеров. Здесь также затрагивается вопрос о вкладе, внесенном программой Европейской политики соседства в данные принципы.

Напомним, что данная резолюция ссылается на принятую Европарламентом 23 октября 2013 года резолюцию. Здесь выражена позиция касательно армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. В двух предыдущих резолюциях отмечается, что оккупация одной страной "Восточного партнерства" территории другой страны "Восточного партнерства" нарушает фундаментальные принципы и цели. В документе также отмечается о необходимости решения нагорно-карабахского конфликта на основе 4-х принятых Совбезом ООН резолюций.