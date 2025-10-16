Европа готовится к обороне: амбициозный план по укреплению безопасности до 2030 года

Европейская комиссия и Верховный представитель ЕС по иностранным делам представили государствам-членам план "Сохранение мира - Дорожная карта оборонной готовности 2030", направленный на укрепление оборонных возможностей Европы.

Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на ЕК.

"Недавние угрозы показали, что Европа находится под риском. Мы должны защищать каждого гражданина и каждый сантиметр нашей территории. Европа должна действовать едино, солидарно и решительно. Сегодняшняя Дорожная карта - это четкий план с общими целями и конкретными этапами на пути к 2030 году", - заявила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Документ предусматривает создание четырех ключевых инициатив - "Стена дронов" (European Drone Defence Initiative), "Дозор восточных границ" (Eastern Flank Watch), "Воздушный щит Европы" (European Air Shield) и "Защита в космосе" (Defence Space Shield), которые должны укрепить оборону Европы на суше и море и в воздухе, в киберпространстве и космосе, а также способствовать выполнению целей НАТО.

Кроме того, план предусматривает формирование девяти "коалиций возможностей" для совместной разработки и закупок вооружений, развитие оборонной промышленности ЕС, снижение зависимости от критического импорта и создание единого рынка оборонного оборудования к 2030 году.

Дорожная карта также предусматривает планы по созданию к 2027 году общеевропейской зоны военной мобильности с сетью наземных, воздушных и морских маршрутов для быстрого перемещения войск и техники по всей Европе. Разработанная в тесной координации с НАТО, эта инициатива укрепит способность Европы быстро реагировать на кризисы.

Дорожная карта станет основой для обсуждения на Европейском совете и должна привести к полной оборонной готовности ЕС к 2030 году.