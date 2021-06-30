Евроcоюз открыл границы для Азербайджана

Европейский союз (ЕС) открыл свои границы для путешественников из Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на издание Politico, на сегодняшнем заседании послов стран-членов организации было принято решение об отмене ограничений на поездки в ЕС для еще 11 стран.
В список вошли Азербайджан, Канада, Армения, Босния и Герцеговина, Бруней, Иордания, Косово, Молдова, Черногория, Катар и Саудовская Аравия.
В прошлом году ЕС ввел ограничения на необязательные поездки в ЕС для стран, не входящих в союз.