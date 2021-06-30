Евроcоюз открыл границы для Азербайджана

Европейский союз (ЕС) открыл свои границы для путешественников из Азербайджана.

Европейский союз (ЕС) открыл свои границы для путешественников из Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Politico, на сегодняшнем заседании послов стран-членов организации было принято решение об отмене ограничений на поездки в ЕС для еще 11 стран.

В список вошли Азербайджан, Канада, Армения, Босния и Герцеговина, Бруней, Иордания, Косово, Молдова, Черногория, Катар и Саудовская Аравия.

В прошлом году ЕС ввел ограничения на необязательные поездки в ЕС для стран, не входящих в союз.