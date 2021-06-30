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Евроcоюз открыл границы для Азербайджана

Евроcоюз открыл границы для Азербайджана Европейский союз (ЕС) открыл свои границы для путешественников из Азербайджана.
Внешняя политика
30 июня 2021 г. 20:12
Евроcоюз открыл границы для Азербайджана

Европейский союз (ЕС) открыл свои границы для путешественников из Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Politico, на сегодняшнем заседании послов стран-членов организации было принято решение об отмене ограничений на поездки в ЕС для еще 11 стран.

В список вошли Азербайджан, Канада, Армения, Босния и Герцеговина, Бруней, Иордания, Косово, Молдова, Черногория, Катар и Саудовская Аравия.

В прошлом году ЕС ввел ограничения на необязательные поездки в ЕС для стран, не входящих в союз.

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Версия на английском языке EU adds Azerbaijan, 10 others to approved travel list
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Azərbaycandan səyahətlərə icazə verib

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