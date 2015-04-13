Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Эвакуированные из Йемена граждане Азербайджана доставлены в Москву. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, самолет с вынужденно покинувшими Йемен гражданами России и других стран СНГ приземлился сегодня на подмосковном аэродроме Чкаловский.

На борту лайнера - около 140 граждан, которых вывез в Джибути из Йемена корабль ВМФ РФ "Приазовье".

Самолет Ту-154 доставил в Москву граждан России, Украины, Йемена, Эстонии, Узбекистана, Туркменистана, Беларуси, Сомали и шесть граждан Азербайджана.

Все прибывшие пройдут медицинский, паспортный и таможенный контроль, затем их на автобусах отвезут в эвакуационный пункт министерства иностранных дел России. В МИДе их уже ждут представители иностранных государств, а тех, кто продолжит свое путешествие, доставят в московские аэропорты.