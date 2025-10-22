Эстония поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
Внешняя политика
- 22 октября, 2025
- 13:08
Эстония полностью поддерживает процесс установления мира и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в соцсети "Х".
"Для меня честь начать свой визит в Азербайджан со встречи с президентом Ильхамом Алиевым. Этот год стал решающим для продвижения соглашений, направленных на установление мира и нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией - процессом, который Эстония полностью поддерживает", - написал он.
По его словам, на встрече также обсудили конфликт между Россией и Украиной, безопасность в регионе Балтийского моря и в Европе в целом, а также пути углубления сотрудничества между Эстонией и Азербайджаном.
