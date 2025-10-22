Эстония поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Эстония полностью поддерживает процесс установления мира и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в соцсети "Х".

"Для меня честь начать свой визит в Азербайджан со встречи с президентом Ильхамом Алиевым. Этот год стал решающим для продвижения соглашений, направленных на установление мира и нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией - процессом, который Эстония полностью поддерживает", - написал он.

По его словам, на встрече также обсудили конфликт между Россией и Украиной, безопасность в регионе Балтийского моря и в Европе в целом, а также пути углубления сотрудничества между Эстонией и Азербайджаном.