Есть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана

В сети появились видеодоказательства переброски оружия, боеприпасов и топлива из Армении в Карабахский регион Азербайджана по грунтовой объездной дороге, где вчера произошли боестолкновения (Ханкенди-Халфали-Туршсу).

В сети появились видеодоказательства переброски оружия, боеприпасов и топлива из Армении в Карабахский регион Азербайджана по грунтовой объездной дороге (Ханкенди-Халфали-Туршсу), где вчера произошла перестрелка и погибли азербайджанские военнослужащие.

Как передает Report со ссылкой на Caliber, который получил эти видеокадры из собственных источников в военных кругах.

Переброска осуществляется круглосуточно, причем движение транспорта наблюдается в обоих направлениях. Так, если на первых секундах мы видим движение из Ханкенди в направлении Армении, то на 8-ой и 39-й секундах – со стороны Армении в Ханкенди. С 46-ой секунды – опять же из Ханкенди в сторону Армении.

Согласно Трехстороннему заявлению, единственной дорогой для связи Армении и Карабахского региона Азербайджана является Лачынская дорога, которая должна служить исключительно для гуманитарных целей. Баку обязался гарантировать безопасность сообщения по данной дороге именно для этого.

"Армения не прекращает своей агрессивной оккупационной политики против нашей страны, продолжая "подпитку" армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана контрабандными путями, в результате чего вчера погибли наши военнослужащие",- пишет Caliber.