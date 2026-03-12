Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Президент 73-й сессии ГА ООН указала на глубинные причины кризиса многосторонности

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 16:59
    Кризис многосторонности сегодня связан не только с состоянием международных институтов, это прежде всего кризис политической воли и лидерства.

    Как сообщает Report, об этом заявила президент 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса на панельной дискуссии в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

    "Кризис многосторонности - это не только кризис институтов. Я слышала это много раз. Это также кризис политической воли и лидерства. Поэтому вопрос не только в том, что нам нужны более совершенные правила. Нам нужны лидеры, готовые применять их, защищать и добиваться реальных результатов", - отметила Эспиноса.

    Она также указала, что в условиях современного многополярного мира и глубокой взаимозависимости государствам необходимо научиться управлять системными рисками, в числе которых изменение климата, долговая нагрузка, неравенство и развитие технологий.

    "Если у нас не будет ясного понимания функций и предназначения системы, необходимые реформы так и останутся на уровне обсуждений. Мы будем бесконечно перестраивать архитектуру, но при этом не выполнять свою миссию", - добавила она.

