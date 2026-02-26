Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Внешняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 14:18
    Эсма Оздашлы: Необходимо добиться международного признания Ходжалинского геноцида

    Ходжалинский геноцид нельзя забывать, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем.

    Об этом турецкому бюро Report заявила руководитель Института внешней политики имени Исмаила Гаспринского в Анкаре, профессор Эсма Оздашлы.

    По ее словам, забвение этой трагедии стало бы предательством памяти сотен невинных жертв. Она подчеркнула необходимость совместного сотрудничества историков и юристов тюркских государств.

    "Активизируя научные исследования по Ходжалы и другим массовым убийствам, совершенным против тюркских народов, мы сможем добиться признания этих преступлений актами геноцида на международном уровне", - отметила она.

    Эсма Оздашлы также заявила, что события в Ходжалы полностью соответствуют понятию "акт геноцида", закрепленному в Конвенции ООН "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него".

