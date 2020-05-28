​Еще в 4 городах США объявлен "Национальный день Азербайджана"

В американских городах Лас-Вегас, Гонолулу, Сан-Диего и Монтерей 28 мая объявлено "Национальным днем Азербайджана".

Об этом Report сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В связи с этим мэры Лас-Вегаса, Гонолулу и Монтерея, городской совет Сан-Диего и консультативный совет округа Сан-Диего подписали соответствующие декларации.

В декларациях, направленных в Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелес, отмечается, что азербайджанский народ 28 мая 1918 года создал первую в мусульманском мире светскую и демократическую республику, где за короткий период был достигнут огромный прогресс, впервые не только в мусульманском мире, но и раньше ряда передовых государств женщинам было предоставлено избирательное право. Также отмечается, что данная республика была признана США и другими демократическими государствами.

В документах подчеркивается, что в 1991 году после восстановления независимости Азербайджана США одним из первых признали ее, наладив дипломатические отношения. Также отмечается, что с момента восстановления независимости Азербайджана суверенитет и независимость страны еще более укрепились, превратив государство в самое быстро развивающееся и передовое государство в мире, и ныне Азербайджан обладает наиболее крупной экономикой региона и является самым большим торговым партнером США на Южном Кавказе.

В декларациях также отмечается, что проживающие во всем мире, в том числе в США, миллионы азербайджанцев отмечают 28 мая как Национальный праздник Азербайджана. Они вспоминают вклад своих предков в распространение демократии в близлежащих регионах, в частности, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, а также отмечают значительные достижения, достигнутые Азербайджаном как свободным и независимым государством.

В конце деклараций отмечается, что 28 мая в Лас-Вегасе (самый крупный город штата Невада), Гонолулу (столица штата Гавайи), Сан-Диего (второй по величине город штата Калифорния) и Монтерее (штат Калифорния) объявлен "Национальным днем Азербайджана", всех городских жителей пригласили отметить этот праздник.