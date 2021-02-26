Еще один город США выступил с заявлением о Ходжалинском геноциде

Мэрия города Санни-Айлс-Бич штата Флорида, выпустил прокламацию по случаю 29-й годовщины Ходжалинского геноцида

Мэрия города Санни-Айлс-Бич штата Флорида, выпустил прокламацию по случаю 29-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Как передает местное бюро Report, в заявлении, подписанном мэром Джорджем Сколлом, говорится, что более 600 ни в чем не повинных людей, в том числе женщины и дети, были убиты армянскими вооруженными силами в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

В прокламации подчеркивается, что по доказательствам правозащитной организации Human Rights Watch Ходжалинский геноцид стал крупнейшей резней 1990-х годов, которая признана 20 штатами США. Мэр Джордж Сколл объявил 26 февраля 2021 года 29-й годовщиной Ходжалинской резни в городе Санни-Айлс-Бич.

Документ был вручен главе Азербайджанского общества Флориды Эсмире Байрамовой. Следует отметить, что Сеть азербайджанцев США в настоящее время проводит ежегодную кампанию по информированию американской общественности о Ходжалинской резне.

Вусала Аббасова