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Еще один город США выступил с заявлением о Ходжалинском геноциде

Еще один город США выступил с заявлением о Ходжалинском геноциде Мэрия города Санни-Айлс-Бич штата Флорида, выпустил прокламацию по случаю 29-й годовщины Ходжалинского геноцида
Внешняя политика
26 февраля 2021 г. 08:56
Еще один город США выступил с заявлением о Ходжалинском геноциде

Мэрия города Санни-Айлс-Бич штата Флорида, выпустил прокламацию по случаю 29-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Как передает местное бюро Report, в заявлении, подписанном мэром Джорджем Сколлом, говорится, что более 600 ни в чем не повинных людей, в том числе женщины и дети, были убиты армянскими вооруженными силами в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

В прокламации подчеркивается, что по доказательствам правозащитной организации Human Rights Watch Ходжалинский геноцид стал крупнейшей резней 1990-х годов, которая признана 20 штатами США. Мэр Джордж Сколл объявил 26 февраля 2021 года 29-й годовщиной Ходжалинской резни в городе Санни-Айлс-Бич.

Документ был вручен главе Азербайджанского общества Флориды Эсмире Байрамовой. Следует отметить, что Сеть азербайджанцев США в настоящее время проводит ежегодную кампанию по информированию американской общественности о Ходжалинской резне.

Вусала Аббасова

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Версия на английском языке ФотоAnother US city issues proclamation on Khojaly genocide
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-ın daha bir şəhəri Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar bəyannamə yaydı

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