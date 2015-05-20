​ЕС выделит 70 млн. евро на развитие СМИ стран Восточного партнерства

Рига. 20 мая. REPORT.AZ/ Около 70 млн. евро были выделены странам программы Восточное партнерство на реализацию программ, связанных со СМИ за прошедшие четыре года. В ближайшие годы ожидается, что будет выделено еще столько же.

Как сообщает Report, об этом заявил Комиссар ЕС по Европейской политике соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан, закрывая Первую Медиа конференцию стран Восточного партнерства в Риге.

В ходе конференции представители СМИ и эксперты шести стран программы обменялись мнениями по ситуации с медиа и их роли в регионе, обсудили вызовы, с которыми сталкиваются работники СМИ. В ходе конференции прозвучали предложения по созданию сетей журналистов, повышению профессионализма работников СМИ.

Комиссар ЕС по Европейской политике соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан в ходе выступления отметил, что свобода прессы-лежит в фундаменте любого демократического успешного общества, а потому крайне важно продолжать поддерживать профессиональную журналистику:

"Людям важно иметь доступ к разной, качественной, объективной и независимой информации. Свободные и независимые СМИ важны для стран Восточного партнерства", - заявил Й. Хан.

Он отметил, что ЕС готов оказать поддержку развитию СМИ в регионе.

Комиссар ЕС также подчеркнул особую роль телевидения, заявив, что в странах Восточного партнерства более 80% населения получают информацию из телевидения.