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    ЕС выделил средства для оказания помощи развитию южных регионов Азербайджана

    Программа поддержки имеет бюджет 13,5 млн евро© Report.az

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Европейский Союз принял новый пакет помощи Азербайджану для оказания поддержки диверсификации экономики страны путем развития регионов.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЕС, программа поддержки с бюджетом в 13,5 млн евро будет нацелена на развитие Лянкяранского экономического региона Азербайджана.

    Программа ЕС будет нацелена на повышение конкурентоспособности и увеличению добавленной стоимости на продукцию плодоовощной отрасли региона.

    В рамках программы представители ЕС будут тесно работать с правительством Азербайджана для составления системы регионального планирования, отвечающей стандартам ЕС. По мнению ЕС, эти меры позволят улучшить бизнес-среду в регионе, что в конечном счете будет способствовать улучшению благосостояния местных жителей.

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