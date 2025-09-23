Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2025
    • 16:01
    ЕС реализовал 29 проектов в образовательном секторе Азербайджана

    Европейский союз (ЕС) с 2008 года реализовал 29 проектов в образовательном секторе Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице Представительства ЕС в Азербайджане в социальных сетях.

    В публикации отмечается, что ЕС сотрудничает с различными странами и регионами мира, стремясь продвигать Европу как надежного партнера в области образования: "Европейский Союз оказывает поддержку азербайджанскому образовательному сектору с 2008 года. За это время было реализовано в общей сложности 29 проектов".

    Европейский союз образовательные проекты Азербайджан
    Aİ 2008-ci ildən bəri Azərbaycanın təhsil sektorunda 29 layihə həyata keçirib
    EU implements 29 projects in Azerbaijan's education sector

    Лента новостей