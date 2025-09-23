ЕС реализовал 29 проектов в образовательном секторе Азербайджана
Внешняя политика
- 23 сентября, 2025
- 16:01
Европейский союз (ЕС) с 2008 года реализовал 29 проектов в образовательном секторе Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице Представительства ЕС в Азербайджане в социальных сетях.
В публикации отмечается, что ЕС сотрудничает с различными странами и регионами мира, стремясь продвигать Европу как надежного партнера в области образования: "Европейский Союз оказывает поддержку азербайджанскому образовательному сектору с 2008 года. За это время было реализовано в общей сложности 29 проектов".
