ЕС реализовал 29 проектов в образовательном секторе Азербайджана

Европейский союз (ЕС) с 2008 года реализовал 29 проектов в образовательном секторе Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице Представительства ЕС в Азербайджане в социальных сетях.

В публикации отмечается, что ЕС сотрудничает с различными странами и регионами мира, стремясь продвигать Европу как надежного партнера в области образования: "Европейский Союз оказывает поддержку азербайджанскому образовательному сектору с 2008 года. За это время было реализовано в общей сложности 29 проектов".