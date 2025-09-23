Aİ 2008-ci ildən bəri Azərbaycanın təhsil sektorunda 29 layihə həyata keçirib
Xarici siyasət
- 23 sentyabr, 2025
- 15:41
Avropa İttifaqı (Aİ) 2008-ci ildən etibarən Azərbaycanın təhsil sektorunda 29 layihə həyata keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin sosial media hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, Avropa İttifaqı dünyanın müxtəlif ölkə və regionları ilə əməkdaşlıq edir və Avropanı təhsildə tərəfdaş kimi təşviq etməyə davam edir:
"Avropa İttifaqı 2008-ci ildən etibarən Azərbaycanın təhsil sektorunu dəstəkləyir. Bu müddət ərzində ümumilikdə 29 layihə həyata keçirilib".
Son xəbərlər
16:16
Naxçıvanın kənd təsərrüfatı naziri Ordubadda vətəndaşları qəbul edəcəkASK
16:13
Rəy
ABŞ-Suriya əməkdaşlığı – Yaxın Şərqdə Qərbin yeni tərəfdaşı - ŞƏRHAnalitika
16:11
Azərbaycan Argentina və Braziliyadan lobya tədarük etməyə başlayıbBiznes
16:10
Zakir İbrahimov: "AzerGold" bu ilin sonuna qədər 71 min unsiyadan çox qızıl hasil edəcək"Sənaye
16:05
Foto
Naxçıvanda UEFA C kursunun sonuncu mərhələsi keçirilibFutbol
16:05
Baş Assambleyanın sədri: BMT-nin növbəti Baş katibi qadın olsa, əla olardıDigər
16:03
İngiltərə klubunun futbolçusu komaya düşübFutbol
15:59
Foto
AIIF 2025 çərçivəsində saziş imzalandı: Azərbaycan və Qazaxıstan şirkətləri dəmir istehsalı üzrə əməkdaşlıq edəcəkSənaye
15:54