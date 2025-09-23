İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Aİ 2008-ci ildən bəri Azərbaycanın təhsil sektorunda 29 layihə həyata keçirib

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2025
    • 15:41
    Aİ 2008-ci ildən bəri Azərbaycanın təhsil sektorunda 29 layihə həyata keçirib

    Avropa İttifaqı (Aİ) 2008-ci ildən etibarən Azərbaycanın təhsil sektorunda 29 layihə həyata keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin sosial media hesabında paylaşım edilib.

    Bildirilib ki, Avropa İttifaqı dünyanın müxtəlif ölkə və regionları ilə əməkdaşlıq edir və Avropanı təhsildə tərəfdaş kimi təşviq etməyə davam edir:

    "Avropa İttifaqı 2008-ci ildən etibarən Azərbaycanın təhsil sektorunu dəstəkləyir. Bu müddət ərzində ümumilikdə 29 layihə həyata keçirilib".

    Avropa İttifaqı Təhsil təhsil sektoru
    ЕС реализовал 29 проектов в образовательном секторе Азербайджана
    EU implements 29 projects in Azerbaijan's education sector

    Son xəbərlər

    16:16

    Naxçıvanın kənd təsərrüfatı naziri Ordubadda vətəndaşları qəbul edəcək

    ASK
    16:13
    Rəy

    ABŞ-Suriya əməkdaşlığı – Yaxın Şərqdə Qərbin yeni tərəfdaşı - ŞƏRH

    Analitika
    16:11

    Azərbaycan Argentina və Braziliyadan lobya tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    16:10

    Zakir İbrahimov: "AzerGold" bu ilin sonuna qədər 71 min unsiyadan çox qızıl hasil edəcək"

    Sənaye
    16:05
    Foto

    Naxçıvanda UEFA C kursunun sonuncu mərhələsi keçirilib

    Futbol
    16:05

    Baş Assambleyanın sədri: BMT-nin növbəti Baş katibi qadın olsa, əla olardı

    Digər
    16:03

    İngiltərə klubunun futbolçusu komaya düşüb

    Futbol
    15:59
    Foto

    AIIF 2025 çərçivəsində saziş imzalandı: Azərbaycan və Qazaxıstan şirkətləri dəmir istehsalı üzrə əməkdaşlıq edəcək

    Sənaye
    15:54

    Azərbaycanda hidrogenə keçid imkanlı müasir dəmir istehsalı müəssisəsi qurulacaq

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti