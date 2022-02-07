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ЕС приветствует возвращение Азербайджаном восьми армянских военнослужащих

ЕС приветствует возвращение Азербайджаном восьми армянских военнослужащих Специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар приветствовал выдачу Азербайджаном Армении восьми армянских военнослужащих
Внешняя политика
7 февраля 2022 г. 14:25
ЕС приветствует возвращение Азербайджаном восьми армянских военнослужащих

Специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар приветствует выдачу Азербайджаном Армении восьми армянских военнослужащих.

Как сообщает Report, об этом спецпредставитель ЕС написал в Twitter.

"Это важный гуманитарный жест после встречи в прошлую пятницу между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем", - написал Т. Клаар.

Азербайджан, руководствуясь принципом гуманизма, 7 февраля 2022 года вернул Армении восьмерых военнослужащих армянского происхождения.

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Версия на английском языке EU hails Azerbaijan's decision to return 8 servicemen to Armenia
Версия на азербайджанском языке Aİ Azərbaycanın 8 hərbçini Ermənistana qaytarmasını alqışlayıb

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