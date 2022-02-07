ЕС приветствует возвращение Азербайджаном восьми армянских военнослужащих

Специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар приветствовал выдачу Азербайджаном Армении восьми армянских военнослужащих

Специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар приветствует выдачу Азербайджаном Армении восьми армянских военнослужащих.

Как сообщает Report, об этом спецпредставитель ЕС написал в Twitter.

"Это важный гуманитарный жест после встречи в прошлую пятницу между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем", - написал Т. Клаар.

Азербайджан, руководствуясь принципом гуманизма, 7 февраля 2022 года вернул Армении восьмерых военнослужащих армянского происхождения.