ЕС приветствует возвращение Азербайджаном восьми армянских военнослужащих

Специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар приветствует выдачу Азербайджаном Армении восьми армянских военнослужащих.
Как сообщает Report, об этом спецпредставитель ЕС написал в Twitter.
"Это важный гуманитарный жест после встречи в прошлую пятницу между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем", - написал Т. Клаар.
Азербайджан, руководствуясь принципом гуманизма, 7 февраля 2022 года вернул Армении восьмерых военнослужащих армянского происхождения.