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Армения обязалась передать информацию о местах массовых захоронений азербайджанцев

Армения обязалась передать информацию о местах массовых захоронений азербайджанцев Азербайджан, руководствуясь принципом гуманизма, 7 февраля 2022 года вернул Армении восьмерых военнослужащих армянского происхождения. Часть из них - военнослужащие, задержанные 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными с
Происшествия
7 февраля 2022 г. 13:12
Армения обязалась передать информацию о местах массовых захоронений азербайджанцев

Азербайджан, руководствуясь принципом гуманизма, 7 февраля 2022 года вернул Армении восьмерых военнослужащих армянского происхождения. Часть из них - военнослужащие, задержанные 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в направлении Кяльбаджарского района государственной границы.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Госкомиссия заявила, что взамен на этот гуманный шаг армянская сторона должна предоставить азербайджанской стороне информацию о судьбе военных и гражданских лиц, пропавших без вести, убитых в Первой Карабахской войне, предположительно захороненных в общих могилах, а также информацию о местах этих массовых захоронений.

"Следует отметить, что 4 февраля текущего года на встрече в видеоформате с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона в качестве председателя Европейского Союза, президента Совета ЕС Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президент Ильхам Алиев поднял вопрос о предоставлении Азербайджану информации о судьбе пропавших без вести, убитых в Первой Карабахской войне, местах массовых захоронений наших граждан. Армянская сторона взяла на себя обязательство сотрудничать в этом вопросе. Данный вопрос был поддержан президентом Франции Эммануэлем Макроном", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Azerbaijan repatriates 8 Armenian servicemen
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 8 erməni hərbçini qarşı tərəfə təhvil verib

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