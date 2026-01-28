ЕС и Азербайджан обсудили вопросы партнерства и регионального взаимодействия

Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам политики соседства и расширения Герт Ян Купман провел продуктивные переговоры с официальными представителями Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом Купман сообщил в своем аккаунте в соцсети X.

"Обсуждались вопросы мирной повестки, регионального взаимодействия и партнерства между Европейским союзом и Азербайджаном. С помощником президента Азербайджана - руководителем отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым и (специальным представителем президента Азербайджана по особым поручениям - ред.) Эльчином Амирбековым состоялся обмен мнениями о поддержке ЕС в области разминирования, социально-экономического развития, а также следующих этапах координации по Среднему коридору", - отмечается в публикации.

Купман также провел обмен мнениями с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым, министром энергетики Парвизом Шахбазовым, замминистра иностранных дел Ялчыном Рафиевым по вопросам взаимодействия в сферах экономики, транспорта и энергетики.

"Мы инициировали технико-экономическое обоснование для Нахчыванской железной дороги, которая является ключом к региональной связности", - отметил Купман в своей публикации.