ЕС и Азербайджан обсудили вопросы партнерства и регионального взаимодействия
- 28 января, 2026
- 23:01
Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам политики соседства и расширения Герт Ян Купман провел продуктивные переговоры с официальными представителями Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом Купман сообщил в своем аккаунте в соцсети X.
"Обсуждались вопросы мирной повестки, регионального взаимодействия и партнерства между Европейским союзом и Азербайджаном. С помощником президента Азербайджана - руководителем отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым и (специальным представителем президента Азербайджана по особым поручениям - ред.) Эльчином Амирбековым состоялся обмен мнениями о поддержке ЕС в области разминирования, социально-экономического развития, а также следующих этапах координации по Среднему коридору", - отмечается в публикации.
Купман также провел обмен мнениями с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым, министром энергетики Парвизом Шахбазовым, замминистра иностранных дел Ялчыном Рафиевым по вопросам взаимодействия в сферах экономики, транспорта и энергетики.
"Мы инициировали технико-экономическое обоснование для Нахчыванской железной дороги, которая является ключом к региональной связности", - отметил Купман в своей публикации.
Happy to be in Baku today to meet Azerbaijani partners and discuss peace, connectivity & the 🇪🇺-🇦🇿 partnership.— Gert Jan Koopman (@GertJanEU) January 28, 2026
Good exchanges with Presidential Advisers Hajiyev and Amirbayov on EU support for mine action, socio-economic development & next steps on Middle Corridor connectivity. pic.twitter.com/h0GzmSdUah