    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 17:34
    Брюссель и Баку готовятся к новым обсуждения в рамках транспортного диалога

    Европейский союз и Азербайджан планируют в ближайшее время продолжить обсуждения в рамках транспортного диалога высокого уровня.

    Об этом заявила Report посол Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич в рамках бизнес-форума "Центральная Балтика – Азербайджан".

    По словам дипломата, последний раунд Диалога высокого уровня по транспорту между ЕС и Азербайджаном прошел в Брюсселе около двух недель назад. "Мы продолжаем анализировать его результаты и планируем продолжить обсуждения в его рамках, надеемся, уже в этом году", - отметила Куюнджич.

    Посол также подчеркнула, что Европейский союз приветствует парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и позитивные изменения в отношениях, способствующие нормализации ситуации в регионе.

    Говоря о сотрудничестве в сфере разминирования, Куюнджич добавила, что обсуждение предстоящих проектов продолжается, однако окончательная сумма финансирования на 2026 год пока не определена.

    Brüssel və Bakı nəqliyyat dialoqu çərçivəsində yeni müzakirələrə hazırlaşır
    Brussels and Baku preparing for new talks within transport dialogue

    Лента новостей