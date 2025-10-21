Брюссель и Баку готовятся к новым обсуждения в рамках транспортного диалога

Европейский союз и Азербайджан планируют в ближайшее время продолжить обсуждения в рамках транспортного диалога высокого уровня.

Об этом заявила Report посол Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич в рамках бизнес-форума "Центральная Балтика – Азербайджан".

По словам дипломата, последний раунд Диалога высокого уровня по транспорту между ЕС и Азербайджаном прошел в Брюсселе около двух недель назад. "Мы продолжаем анализировать его результаты и планируем продолжить обсуждения в его рамках, надеемся, уже в этом году", - отметила Куюнджич.

Посол также подчеркнула, что Европейский союз приветствует парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и позитивные изменения в отношениях, способствующие нормализации ситуации в регионе.

Говоря о сотрудничестве в сфере разминирования, Куюнджич добавила, что обсуждение предстоящих проектов продолжается, однако окончательная сумма финансирования на 2026 год пока не определена.