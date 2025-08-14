ЕС готов поддержать процесс реализации достигнутых Баку и Ереваном соглашений

Европейский Союз готов оказать поддержку процессу реализации соглашений, достигнутых между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Антониу Кошта подчеркнул важность достигнутых в рамках трехстороннего саммита в Вашингтоне договоренностей между Азербайджаном и Арменией с точки зрения обеспечения прочного мира и стабильности в регионе и выразил готовность ЕС поддержать процесс их реализации.