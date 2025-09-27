Эрсин Татар по случаю Дня памяти: Карабах всегда был и останется частью Азербайджана
Внешняя политика
- 27 сентября, 2025
- 18:27
Карабах всегда был и останется частью Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации, которой в соцсети Х поделился президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар по случаю Дня памяти - 27 сентября.
" Мы разделяем ваши чувства и будем вместе и в горе, в радости. В День памяти, годовщину славной борьбы, благодаря которой Азербайджан освободил свои земли из-под оккупации, с уважением вспоминаю наших шехидов, желаю здоровья и долгих лет жизни нашим ветеранам", - написал он.
