İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Ersin Tatar: Qarabağ sonsuza qədər Azərbaycandır

    Xarici siyasət
    • 27 sentyabr, 2025
    • 18:17
    Ersin Tatar: Qarabağ sonsuza qədər Azərbaycandır

    Qarabağ sonsuza qədər Azərbaycandır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Şimali Kipr Türk Respublikasının Prezidenti Ersin Tatar 27 Sentyabr- Anım Günü ilə əlaqədər "X" hesabında yazıb.

    "Qəlbimizdə eyni hisslər, dilimizdə eyni musiqilərlə yaxşı gündə də, pis gündə də bir yerdə olmağa davam edəcəyik. İşğal altında olan Azərbaycan torpaqlarını azadlığa qovuşduğu şərəfli mübarizənin ildönümü olan Anım günündə şəhidlərimizi rəhmət və ehtiramla yad edir, qazilərimizə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram", - o yazıb.

    Ersin Tatar Qarabağ 27 sentyabr Anım günü
    Эрсин Татар по случаю Дня памяти: Карабах всегда был и останется частью Азербайджана

    Son xəbərlər

    19:41
    Foto

    Budapeştdə Anım Günü: Qərbi Azərbaycan müzakirə edilib

    Diaspor
    19:31

    AYNA: 104 nömrəli marşrutun avtobusları yenilənir

    İnfrastruktur
    19:31
    Foto

    Medianın İnkişafı Agentliyində Anım Gününə həsr olunan tədbir keçirilib, Zəfər parkı ziyarət edilib

    Media
    19:03

    İran Rəşt-Astara dəmir yolunun 34 km-lik hissəsinin tikintisini Rusiya şirkətinə verib

    Region
    18:45

    Mirzoyan Lixtenşteynin baş nazirinin müavini ilə Bakı-İrəvan sazişlərini müzakirə edib

    Region
    18:45

    İmişlidə toyda zəhərlənənlərdən 4-nün müalicəsi davam edir

    Hadisə
    18:33

    Zelenski: Ukrayna İsraildən iki "Patriot" hava hücumundan müdafiə sistemi alacaq

    Digər ölkələr
    18:17

    Ersin Tatar: Qarabağ sonsuza qədər Azərbaycandır

    Xarici siyasət
    18:10

    Gəncədə 22 avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti