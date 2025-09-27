Ersin Tatar: Qarabağ sonsuza qədər Azərbaycandır
Xarici siyasət
- 27 sentyabr, 2025
- 18:17
Qarabağ sonsuza qədər Azərbaycandır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Şimali Kipr Türk Respublikasının Prezidenti Ersin Tatar 27 Sentyabr- Anım Günü ilə əlaqədər "X" hesabında yazıb.
"Qəlbimizdə eyni hisslər, dilimizdə eyni musiqilərlə yaxşı gündə də, pis gündə də bir yerdə olmağa davam edəcəyik. İşğal altında olan Azərbaycan torpaqlarını azadlığa qovuşduğu şərəfli mübarizənin ildönümü olan Anım günündə şəhidlərimizi rəhmət və ehtiramla yad edir, qazilərimizə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram", - o yazıb.
