    Эрсин Татар: Мы хотим, чтобы Турция сохранила свое присутствие в ТРСК как гарант безопасности

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 15:35
    Эрсин Татар: Мы хотим, чтобы Турция сохранила свое присутствие в ТРСК как гарант безопасности

    Турция является гарантом безопасности и стабильности Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

    Он подчеркнул, что в данном контексте Северный Кипр может с уверенностью смотреть в будущее:

    "Благодарим Турцию за постоянную поддержку. Турция служит гарантом безопасности и стабильности Северного Кипра. Мы хотим, чтобы Турция сохранила свое присутствие на острове в качестве страны-гаранта. Северный Кипр выступает не за конфликт, а за сотрудничество и мир. Поэтому мы постоянно предпринимаем шаги для диалога с Южным Кипром".

    Эрсин Татар добавил, что принятие Северного Кипра в качестве наблюдателя в ОТГ является показателем поддержки со стороны тюркского мира.

    Ersin Tatar: Türkiyənin təminatı Şimali Kiprin təhlükəsizliyinin qarantıdır

