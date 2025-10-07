Эрсин Татар: Мы хотим, чтобы Турция сохранила свое присутствие в ТРСК как гарант безопасности

Турция является гарантом безопасности и стабильности Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

Он подчеркнул, что в данном контексте Северный Кипр может с уверенностью смотреть в будущее:

"Благодарим Турцию за постоянную поддержку. Турция служит гарантом безопасности и стабильности Северного Кипра. Мы хотим, чтобы Турция сохранила свое присутствие на острове в качестве страны-гаранта. Северный Кипр выступает не за конфликт, а за сотрудничество и мир. Поэтому мы постоянно предпринимаем шаги для диалога с Южным Кипром".

Эрсин Татар добавил, что принятие Северного Кипра в качестве наблюдателя в ОТГ является показателем поддержки со стороны тюркского мира.