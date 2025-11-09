Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Эрдоган: Значительное развитие в Карабахе является показателем лидерства Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    • 09 ноября, 2025
    • 13:19
    Сейчас в Карабахе наблюдается значительное развитие, и этот успех является показателем лидерства президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам во время возвращения из поездки в Баку.

    По его словам, победа в Карабахе - это не только победа Азербайджана, но и всего тюркского мира:

    "Мы говорили: "Турция до конца стоит на стороне Азербайджана", и мы сдержали свое слово".

    Эрдоган Карабах Ильхам Алиев
    Ərdoğan: Qarabağdakı böyük inkişaf İlham Əliyevin güclü liderliyinin göstəricisidir
    Erdogan: Great development in Karabakh reflects Ilham Aliyev's strong leadership

