Эрдоган: Значительное развитие в Карабахе является показателем лидерства Ильхама Алиева

Сейчас в Карабахе наблюдается значительное развитие, и этот успех является показателем лидерства президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам во время возвращения из поездки в Баку.

По его словам, победа в Карабахе - это не только победа Азербайджана, но и всего тюркского мира:

"Мы говорили: "Турция до конца стоит на стороне Азербайджана", и мы сдержали свое слово".