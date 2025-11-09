Эрдоган: Значительное развитие в Карабахе является показателем лидерства Ильхама Алиева
Внешняя политика
- 09 ноября, 2025
- 13:19
Сейчас в Карабахе наблюдается значительное развитие, и этот успех является показателем лидерства президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам во время возвращения из поездки в Баку.
По его словам, победа в Карабахе - это не только победа Азербайджана, но и всего тюркского мира:
"Мы говорили: "Турция до конца стоит на стороне Азербайджана", и мы сдержали свое слово".
Последние новости
13:48
Эрдоган: Мы довольны достигнутыми в Вашингтоне договоренностямиВнешняя политика
13:39
Президент Турции: Мы продолжаем процесс нормализации с Арменией в координации с АзербайджаномВнешняя политика
13:19
Эрдоган: Значительное развитие в Карабахе является показателем лидерства Ильхама АлиеваВнешняя политика
13:17
В Казахстане на побережье Каспийского моря снова зафиксировали гибель тюленейВ регионе
13:08
Власти Мьянмы сносят 148 зданий в районе мошеннического кол-центра KK ParkДругие страны
12:50
Близ Андаманских островов зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5Другие страны
12:29
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтраЭкология
12:11
Китай запустил ракету-носитель "Лицзянь-1 Y9"Другие страны
11:43