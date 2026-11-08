Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Эрдоган: Желающие ослабить братство Азербайджана и Турции никогда не добьются своей цели

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 16:15
    Эрдоган: Желающие ослабить братство Азербайджана и Турции никогда не добьются своей цели

    Те, кто стремится ослабить братство Азербайджана и Турции, никогда не достигнут своей цели.

    Как передает корреспондент Report из Карабаха, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Шуше.

    "Радость Баку - это радость Анкары. Гордость Шуши мы считаем гордостью всей нации. Нынешнее положение Организации тюркских государств (ОТГ) является наиболее ярким примером нашей общей воли и совместных усилий", - сказал Эрдоган.

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган Организация тюркских государств (ОТГ) 8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) Азербайджано-турецкие отношения
    Ərdoğan: Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığını zəiflətmək istəyənlər məqsədlərinə çata bilməyəcək
    Erdoğan: Those seeking to undermine Azerbaijan-Türkiye brotherhood will never succeed
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