Эрдоган: Желающие ослабить братство Азербайджана и Турции никогда не добьются своей цели
Внешняя политика
- 08 ноября, 2026
- 16:15
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Те, кто стремится ослабить братство Азербайджана и Турции, никогда не достигнут своей цели.
Как передает корреспондент Report из Карабаха, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Шуше.
"Радость Баку - это радость Анкары. Гордость Шуши мы считаем гордостью всей нации. Нынешнее положение Организации тюркских государств (ОТГ) является наиболее ярким примером нашей общей воли и совместных усилий", - сказал Эрдоган.
Ərdoğan: Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığını zəiflətmək istəyənlər məqsədlərinə çata bilməyəcək
Erdoğan: Those seeking to undermine Azerbaijan-Türkiye brotherhood will never succeed
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