Эрдоган: Желающие ослабить братство Азербайджана и Турции никогда не добьются своей цели

Те, кто стремится ослабить братство Азербайджана и Турции, никогда не достигнут своей цели.

Как передает корреспондент Report из Карабаха, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Шуше.

"Радость Баку - это радость Анкары. Гордость Шуши мы считаем гордостью всей нации. Нынешнее положение Организации тюркских государств (ОТГ) является наиболее ярким примером нашей общей воли и совместных усилий", - сказал Эрдоган.