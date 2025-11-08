Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Эрдоган: Турция и Азербайджан усилят сотрудничество в рамках проекта БТК

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 14:14
    Эрдоган: Турция и Азербайджан усилят сотрудничество в рамках проекта БТК

    Турция вместе с Азербайджаном намерена предпринять новые шаги для максимально эффективного использования железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на военном параде в Баку, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

    Эрдоган отметил, что его страна надеется на создание новых маршрутов в регионе Южного Кавказа, а также на расширение возможностей транспортировки и передачи энергии.

    Турецкий лидер подчеркнул, что лично убедился в масштабах восстановления освобожденных территорий:

    "Мы видим строительство аэропортов, дорог, мостов, туннелей, домов. Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан демонстрирует, на что способен. Карабах вновь станет сияющей звездой региона. Турция окажет Азербайджану всю необходимую поддержку", - добавил он.

