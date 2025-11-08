Эрдоган: Турция и Азербайджан усилят сотрудничество в рамках проекта БТК

Турция вместе с Азербайджаном намерена предпринять новые шаги для максимально эффективного использования железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на военном параде в Баку, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

Эрдоган отметил, что его страна надеется на создание новых маршрутов в регионе Южного Кавказа, а также на расширение возможностей транспортировки и передачи энергии.

Турецкий лидер подчеркнул, что лично убедился в масштабах восстановления освобожденных территорий:

"Мы видим строительство аэропортов, дорог, мостов, туннелей, домов. Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан демонстрирует, на что способен. Карабах вновь станет сияющей звездой региона. Турция окажет Азербайджану всю необходимую поддержку", - добавил он.