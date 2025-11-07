Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Эрдоган: Турция гордится достигнутым Азербайджаном прогрессом

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 14:32
    Турция испытывает чувство гордости, будучи свидетелем прогресса, достигнутого Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю пятой годовщины Победы.

