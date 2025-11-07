Эрдоган: Турция гордится достигнутым Азербайджаном прогрессом

Турция испытывает чувство гордости, будучи свидетелем прогресса, достигнутого Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю пятой годовщины Победы.