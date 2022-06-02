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Эрдоган рассказал о фестивале ”TEKNOFEST" в Баку

Эрдоган рассказал о фестивале ”TEKNOFEST" в Баку “На прошлой неделе я посетил Азербайджан. На фестивале в Баку были созданы благоприятные условия для того, чтобы мы смогли увидеть, на что способна наша молодежь”.
Внешняя политика
2 июня 2022 г. 16:33
Эрдоган рассказал о фестивале ”TEKNOFEST в Баку

“На прошлой неделе я посетил Азербайджан. На фестивале в Баку были созданы благоприятные условия для того, чтобы мы смогли увидеть, на что способна наша молодежь”.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Следующий "TEKNOFEST" мы организуем в Самсуне. Мы хотим, чтобы нынешнее поколение не испытывало трудностей, с которыми мы сталкивались, и мы работаем для этого”, - сказал он.

С 26 по 29 мая в Баку прошел фестиваль “TEKNOFEST Азербайджан”. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и ведущие специалисты в области технологий страны, технический директор Baykar Сельчук Байрактар и другие официальные лица посетили Азербайджан для участия в мероприятии.

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Версия на английском языке Erdogan speaks about TEKNOFEST festival held in Baku 
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Bakıda keçirilən “Teknofest” festivalından danışıb

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